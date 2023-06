Muore Alain Arkin all’età di 89 anni

di Gaudieri Brunella

Alain Arkin era stato il vincitore di un Oscar come attore non protagonista per il film “Little Miss Sunshine”.

E’ venuto a mancare all’età di 89 anni e la notizia è stata diffusa dal Tabloid statunitense People.com. Il giornale infatti fa sapere che dopo la morte dell’attore di aver ricevuto una lettera dai due figli Adam e Matthew, nati dal primo matrimonio, insieme a Jeremy Yaffe ed Anthony nati dal secondo matrimonio con Barbara Dana.

La lettera riportava delle note positive sul padre che era venuto a mancare, in particolare per aver posseduto un talento unico come uomo ed artista. “Un marito amorevole, padre, bisnonno. Era molto amato e ci mancherà profondamente”.

Alan Arkin è nato a New York nel 1934 ed iniziò a studiare recitazione a 10 anni. Ottenne il suo primo ruolo importante nel ’66 nel “Arrivano i russi” e dopo 10 anni riuscì ad entrare nella scuola comica ebraico-americana.

Tale scuola aveva visto nascere celebrità come Woody Allen, Carl Reiner, Gene Wilder. Nel ’77 poi debutto come regista in “Piccoli Omicidi”. Alan Arkin recitò in film di successo come “Edward mani di forbice”, “I perfetti innamorati”, “Little Miss Sunshine”, la cui interpretazione gli permise di vincere un Oscar come miglior attore non protagonista.

Presente anche nel film “Argo“ di Ben Affleck per il quale fu candidato agli Oscar ma fu superato da Christoph Waltz, interprete di Django Unchained.