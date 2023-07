Oroscopo Branko sabato 1 luglio 2023: Bilancia stressato

Ariete Le vacanze vicine stimolano la vostra emotività e vi spingono ad eccedere un po’ su molti fronti: siete tentati in amore, nel cibo e non solo. Non esagerate. Ne va non solo dell’estetica ma della vostra salute.

Toro È necessario ricaricare le energie: le persone pretendono molto da voi, forse troppo, inclusi i parenti e le persone che più vi stanno vicino. Siete generosi, ma non dovete dire sempre di sì a tutti.

Gemelli Oggi dovrete essere prudenti e ricercare la comprensione e il dialogo con le persone che vi circondano. In amore c’è tanta passione. Avete recuperato dopo un periodo no e ora con il partner siete pronti a fare scintille.

Cancro L’estate promette bene: i single potranno fare nuovi e interessanti incontri, ma dovranno prendere in mano la situazione, uscire spesso ed essere proattivi. Non potete pensare che le cose belle accadano per caso o senza impegno.

Leone Le cose procedono bene e c’è serenità nei rapporti: ciò vale sia con gli amici sia con il partner. L’estate è destinata a portarvi ulteriore relax e serenità.

Vergine Siete in un periodo in cui Mercurio vi rende particolarmente irritabili, e anche un po’ ansiosi: non scaricate queste tensioni sul partner e su chi vi vuole bene. Rimboccatevi le maniche e mantenete la calma.

Bilancia Avete bisogno di staccare dallo stress quotidiano e dai ritmi frenetici della vita. Non esitate a concedervi qualche giorno al mare o in mezzo alla natura, vi aiuterà.

Scorpione C’è bisogno di cautela, perché i pianeti sono pronti a far uscire il vostro lato oscuro. Eliminate i pensieri negativi, riflettete e rilassatevi. D’altronde l’estate serve a questo.

Sagittario Il caldo non vi giova e vi rende gelosi e particolarmente possessivi. Un periodo di riflessione vi può aiutare per frenare certi eccessi emotivi e ritrovare la serenità.

Capricorno Avete moltissima carica addosso, anche sentimentalmente. Potete sfruttarla e andare in cerca di nuove avventure, ma non esagerate nel rivelarvi a persone sconosciute.

Acquario Avete bisogno di riposo, ultimamente avete chiesto fin troppo a voi stessi. In questo periodo poco o nulla sembra catturare il vostro interesse, dovete ritrovare una genuina curiosità.