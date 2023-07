Salernitana: 18 milioni per il nuovo centro sportivo

di Attilio Senatore

La Salernitana vuole stringere i tempi e conseguire un nuovo importante risultato nel progetto di crescita della società. Passi avanti per la futura realizzazione del nuovo centro sportivo per i granata.

Il progetto

Danilo Iervolino si aspetta certezze sul centro sportivo entro l’estate. Vanno avanti – come riporta “Il Mattino” oggi in edicola – le negoziazioni a Pontecagnano: si tratta con le proprietà del Mary Rosy e con quella dell’area poco distante, in zona Lido Quadrifoglio. Il presidente granata potrebbe anche decidere di acquisire entrambi i terreni. L’obiettivo è ricavare almeno 140mila mq in cui inserire la casa della Salernitana, anche con campi da destinare ad altre discipline sportive. Iervolino si è affidato a un noto architetto salernitano con la collaborazione di uno studio internazionale che ha già prodotto simulazioni.