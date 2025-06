“Bulli low cost” al Teatro Olimpico: 250 giovani sul palco per dire no al bullismo

di Andrea Vitale

Grande successo per il musical “Bulli low cost”, andato in scena al Teatro Olimpico di Roma in occasione dell’11ª Giornata Nazionale Giovani contro il Bullismo. L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Nazionale Contro il Bullismo “Bulli Stop”, con il messaggio forte: “Uniti si fa la differenza”.

Sul palco oltre 250 ragazze e ragazzi, insieme a ex vittime ed ex bulli, per raccontare con le arti dello spettacolo l’importanza del rispetto, della legalità e dell’inclusione.

A condurre la serata, con ironia e cuore, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Tra le esibizioni live, anche quelle del cantante Niveo, del ballerino Tommaso Stanzani e del mago Andrea Paris. Il momento più emozionante? Il finale con il tenore Alberto Urso, che ha interpretato “Nessun dorma” di Giacomo Puccini.

A dare il via alla serata, un video saluto di Maria De Filippi.

L’apertura ufficiale è stata affidata alla Fanfara dei Carabinieri di Roma, diretta dal Maestro Danilo Di Silvestro.

Durante la serata sono stati consegnati i riconoscimenti “Testimonial Bulli Stop” a personalità impegnate nel sociale, tra cui:

Eugenia Roccella (Ministra)

(Ministra) Elena Ferrara (Senatrice)

(Senatrice) Giuseppe Cangemi (Vicepresidente Regione Lazio)

(Vicepresidente Regione Lazio) Claudio Lotito (Presidente S.S. Lazio)

(Presidente S.S. Lazio) Nunzia De Girolamo (conduttrice TV)

Le parole di Giovanna Pini

Giovanna Pini, fondatrice di Bulli Stop e docente all’Università Roma Tre, ha sottolineato:

“Il bullismo deve essere smascherato e affrontato. Con il teatro sensibilizziamo e aiutiamo davvero. Il nostro centro offre assistenza legale, psicologica e pedagogica gratuita alle vittime.”

La voce delle istituzioni

Presenti anche:

Il Ministro Andrea Abodi , che ha parlato del diritto dei giovani alla fragilità e al supporto umano.

, che ha parlato del diritto dei giovani alla fragilità e al supporto umano. Il Sindaco di Roma Gualtieri , che ha sottolineato l’importanza di un’azione collettiva contro ogni violenza.

, che ha sottolineato l’importanza di un’azione collettiva contro ogni violenza. L’Assessore Onorato, che ha ringraziato la Lazio e ricordato il valore educativo dello sport.

“Bulli low cost” ha dimostrato che il teatro può diventare uno strumento potente per educare, sensibilizzare e far riflettere.

📌 Fonte: Corriere della Sera, di Giacomo Puccini