Mutui: ecco tutte le novità che sicuramente non conosci

di Filomena Volpe

La Banca Centrale Europea (Bce) ha deciso di aumentare i propri tassi di riferimento dello 0,25% per tentare di bloccare l’inflazione. Che effetto avrà tutto questo sui mutui? Scopriamolo.

Le parole della Banca Centrale Europea

«Le prospettive di inflazione continuano ad essere troppo elevate per troppo tempo. Alla luce delle continue pressioni inflazionistiche elevate, il Consiglio direttivo ha deciso oggi di aumentare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave. L’inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi, ma le pressioni sottostanti sui prezzi rimangono forti. Allo stesso tempo, i passati aumenti dei tassi vengono trasmessi con forza alle condizioni finanziarie e monetarie dell’area dell’euro, mentre i ritardi e la forza della trasmissione all’economia reale rimangono incerti».

«Le future decisioni del Consiglio direttivo assicureranno che i tassi ufficiali siano portati a livelli sufficientemente restrittivi per conseguire un tempestivo ritorno dell’inflazione all’obiettivo di medio termine del 2% e saranno mantenuti a tali livelli per tutto il tempo necessario. Il Consiglio direttivo continuera a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della restrizione. In particolare, le decisioni sui tassi ufficiali del Consiglio direttivo continueranno a essere basate sulla sua valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione sottostante e della forza della trasmissione della politica monetaria».

Quanto aumenteranno le rate dei mutui?

Stando alle stime di Facile.it, ogni rata dei mutui dovrebbe aumentare di 237 euro, ossia del+52% rispetto all’inizio dello scorso anno.