Scenario di mercato dal sapore romantico: Radja Nainggolan ha scelto di tornare a Cagliari, rifiutando così l’offerta della Fiorentina

Radja Nainggolan ritorna al Cagliari, la squadra che lo ha reso uno dei centrocampisti più importanti dell’interno panorama della Serie A.

La scelta è stata fatta dallo stesso calciatore belga che, in uscita dall’Inter, rifiutando l’opzione Fiorentina (il quale lo ho tentato in maniera importante) per ritornare in Sardegna. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, le parti interessate adesso si metteranno a lavoro per cercare un accordo per il passaggio del Ninja ai rossoblu.

La formula (con ogni probabilità) è quella del prestito ma il nodo da sciogliere è legato alla divisione dell’ingaggio. Il Cagliari non può permettersi di coprire l’intero ingaggio di Nainggolan (circa 4,5 milioni): l’obiettivo dei sardi è quello di pagare 1,5 milioni al calciatore ed il restante il club di Zhang. I nerazzurri erano in procinto di accettare la proposta della Fiorentina di Commisso, arrivata quasi a 3 milioni pur di accontentare l’ex-Roma, ma al cuor non si comanda e Nainggolan preferisce ritornare a Cagliari.

Stando ad ulteriori indiscrezioni, Radja Nainggolan avrebbe già lasciato Milano per volare in Sardegna, dove sarebbero previste già le visite mediche (per domani) e poi la firma sul contratto.

I tifosi sardi sperano che l’operazione vada a buon fine e si iniziano a fregare le mani in vista della prossima stagione: già definito Rog dal Napoli, Nandez è in arrivo in Italia dal Boca Juniors e adesso Nainggolan. E chissà che Giulini non inizi a sognare un posto in Europa…