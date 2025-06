“Nanosecondo” contro il bullismo: la scuola “Via Pascoli” trasforma il libro in disegni e fumetti

di Andrea Vitale

Educazione, creatività e sensibilizzazione: a Cesena la scuola si mobilita per dire no al bullismo

La scuola media “Via Pascoli” di Cesena è scesa in campo con un’iniziativa concreta contro il bullismo, coinvolgendo studenti e docenti in un percorso educativo e creativo a partire dalla lettura del libro “Nanosecondo”, scritto dalla psicologa e psicoterapeuta Annalisa Mazzotti.

L’iniziativa si è svolta presso il Centro per le Famiglie di via Ancona, dove sono stati esposti disegni e fumetti realizzati dai ragazzi delle classi dei plessi di San Domenico e Calisese. Il libro ha offerto uno spunto prezioso per riflettere su temi come l’amicizia, il disagio, il coraggio e l’importanza di chiedere aiuto. Alcune storie inventate dai ragazzi si ispirano anche a episodi realmente accaduti, trasformando l’esperienza personale in uno strumento di consapevolezza.

Durante l’evento, è intervenuto anche il duo musicale Mask, composto dai giovani artisti Giulio Battistini e Lorenzo Pasolini, che hanno emozionato i presenti con brani toccanti dedicati all’universo adolescenziale. La loro canzone “Nanosecondo”, ispirata proprio al libro, è diventata la colonna sonora ufficiale del progetto.

A raccontare il percorso didattico sono state due insegnanti e una studentessa di prima media, testimoniando l’importanza di affrontare apertamente il tema del bullismo a scuola. Il messaggio chiave emerso da ogni intervento è chiaro: “Solo insieme ci si può salvare”. Condividere le proprie paure, abbattere il silenzio e chiedere aiuto sono i primi passi per costruire una comunità scolastica più sicura e solidale.

Fonte: CesenaToday, di Elisabetta Boninsegna