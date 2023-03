Napoli, infarto per Jerry Calà nella notte: codice rosso

di Antonio Jr. Orrico

L’attore Jerry Calà si trovava a Napoli per le riprese di un film. Le sue condizioni sono buone, nonostante l’infarto subito

Un allarme rosso per uno dei profili più dominanti della scena cinematografica italiana. L’attore e regista Jerry Calà, 71 anni, è stato colto nella notte da un malore a Napoli. Calà si trovava nell’hotel Santa Lucia sul lungomare, dove alloggiava in questi giorni per le riprese del suo nuovo film, dal titolo “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema“. Un malore improvviso avrebbe fatto precipitare la situazione.

L’attore è stato portato in codice rosso nella vicina clinica Mediterranea di Napoli, ed è stato sottoposto a una delicata operazione per uno stent coronario. Lo stesso ufficio stampa di Jerry Calà ha reso noto l’accaduto tramite un comunicato.

“Le sue condizioni sono buone, non come riportate falsamente su alcuni giornali.” ha scritto l’ufficio stampa tramite il suo comunicato.

Lo staff con cui sta collaborando Calà spera in un pronto recupero delle condizioni di salute e in un ritorno sul set di lavoro già nei prossimi giorni. Per il resto, però, bisognerà naturalmente sentire e ascoltare il parere dei medici della clinica, che hanno ora in cura l’attore. Solo tramite il loro lasciapassare, si scopriranno le attività che l’attore potrà svolgere nei prossimi giorni e settimane.

Al momento le condizioni non destano preoccupazioni. Da Aprile, l’attore sarà alle prese con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization. Il suo ufficio stampa ha comunque rassicurato il pubblico, dichiarando che l’attore versa in buone condizioni.