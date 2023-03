Bologna, Marino Bartoletti ricoverato d’urgenza in ospedale

di Antonio Jr. Orrico

C’è preoccupazione per il giornalista Marino Bartoletti, dopo il suo ricovero d’urgenza. Lo stesso ha elogiato l’operato dei medici

Una celebrità che si è fermata per un “pit stop”, a detta sua. Marino Bartoletti, popolare giornalista televisivo, ha subito un ricovero d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna per alcune cure specialistiche. A renderlo noto è stato lui stesso tramite un post sul suo profilo Instagram. Il celebre conduttore ha ringraziato i medici della struttura e la struttura stessa.

Questi ultimi si stanno occupando di lui fin da quando, nel 2021, aveva reso noto di avere un tumore. Nonostante l’anno scorso Marino Bartoletti sia riuscito a guarire dalla malattia, nel suo ultimo post sui social, tramite un’arguta metafora automobilistica, ha elogiato il lavoro dell’equipe medica che lo ha seguito e lo sta seguendo in questo percorso di guarigione.

“In questa foto ci sono alcuni, ma solo alcuni, dei tanti angeli che mi hanno rimandato in pista. Quando il Team Principal della vita – quello vero, quello con cui è meglio non discutere via radio – espone il cartello “pit stop” devi soltanto obbedire e anche alla svelta: perché sai perfettamente che ha ragione Lui. Un abbraccio (per tutti) a Gilberto Poggioli e a Paolo Bernante: il “muretto” e il rispettivo dream team hanno fatto un capolavoro. Non bisogna mai aggiungere giorni alla vita, ma vita ai giorni!” ha scritto Marino Bartoletti su Instagram.

Insomma, un buonissimo auspicio per quanto riguarda una guarigione immediata. Il clima all’interno dell’ospedale è di puro ottimismo, anche grazie alla buona riuscita della cura.