Milan-Napoli: ecco i possibili costi dei biglietti di Champions

di Antonio Jr. Orrico

La partita Milan-Napoli è in programma il prossimo 12 Aprile. I possibili costi dei biglietti si sapranno tra qualche settimana

Un plebiscito per le squadre italiane. Tra le migliori otto formazioni d’Europa, a giocarsi la Champions League, ci sono sia il Napoli che il Milan, che si affronteranno in un quarto di finale all’ultimo sangue. L’urna di Nyon ha infatti decretato lo scontro tra la formazione di Pioli, che ha eliminato il Tottenham di Antonio Conte agli ottavi, e quella di Spalletti, che ha battuto l’Eintracht Francoforte nel doppio confronto.

Per la partita di Napoli, che sarà disputata al ritorno il 18 Aprile al Maradona, tempi e prezzi per i biglietti non sono noti, perché i tagliandi non sono stati ancora messi in vendita. La data prescelta per l’inizio della vendita dovrebbe essere dopo il 26 Marzo, ovvero quando inizierà la sosta per gli impegni delle nazionali. Al momento, però, tutto resta solamente una mera ipotesi.

Per quanto riguarda invece i prezzi di Milan-Napoli, è possibile fare una stima sulla base di quelli già venduti per andata e ritorno di Napoli-Eintracht. I costi per questa gara andavano dai 250 € della Tribuna Posillipo ai 60 € delle curve. 150 € per i biglietti della Tribuna Nisida e 100 € per il settore Distinti. Possibili anche in questo caso dei biglietti in promozione, come quelli per la Tribuna Family: 80 € per gli adulti e 40 € per gli under 12.

Il tutto potrebbe chiaramente essere soggetto a variazioni, considerando che Milan-Napoli è un quarto di finale di Champions.