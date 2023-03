Pellezzano presenta “L’imprevedibile 1992”, il nuovo libro di Andrea Marino

di Redazione ZON

Lunedì 20 Marzo 2023, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare “Aldo Moro” del Comune di Pellezzano si terrà la presentazione del nuovo libro di Andrea Marino, Assessore alla Cultura dell’Amministrazione targata Francesco Morra, intitolato “L’imprevedibile 1992. Tangentopoli: rivoluzione morale o conflitto di potere?” di Viella Editore.

Dopo i saluti istituzionali affidati al Sindaco Francesco Morra, si aprirà il dibattito su questo nuovo volume di Marino, con gli interventi della giornalista de “IL Mattino” Giovanna Di Giorgio e il docente di Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno Marcello Ravveduto.

“Un plauso – ha detto il Primo Cittadino – va rivolto all’Assessore Marino, che attraverso questa sua opera ha offerto un nuovo prezioso contributo ad evidenziare alcuni aspetti importanti delle pagine di storia dei primi anni novanta che hanno segnato la triste pagina di tangentopoli. Un racconto minuzioso e ricco di particolari, con una lettura che scorre in maniera gradevole catturando i lettori e tutti gli appassionati”.

17 febbraio 1992. Siamo a Milano. Quella che dovrebbe essere una tranquilla giornata d’inizio campagna elettorale passerà alla storia come l’inizio di Tangentopoli. Il libro di Andrea Marino indaga per la prima volta il contesto, i protagonisti e le conseguenze dell’imprevedibile “rivoluzione” del 1992, mostrando che quella del sistema politico non era una “morte annunciata”.

Tangentopoli è collocata dall’autore all’interno delle dinamiche che contribuirono a produrla, prendendo le distanze da letture condizionate da convinzioni politico-ideologiche o dal vissuto personale di commentatori e studiosi.

L’obiettivo è stato quello di riequilibrare interpretazioni e categorie abusate nel dibattito pubblico e storiografico, contribuendo così a completare le conoscenze sulla più grave crisi della Repubblica.