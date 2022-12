Qualità della vita: Bologna in vetta alla classifica

Per la quinta volta da quando esiste questa classifica, Bologna risulta la migliore città italiana in cui vivere. Il capoluogo emiliano è infatti in vetta alla graduatoria sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore, seguito da Bolzano e Firenze.

Il capoluogo toscano guadagna 8 posizioni rispetto allo scorso anno, mentre Milano scende in ottava posizione. Dall’altro lato della classifica, disastrose le performance delle province meridionale, tutte posizionate nella parte più bassa dell’elenco.

Queste le prime posizioni: Bologna, Bolzano, Firenze, Siena, Trento, Aosta, Trieste, Milano, Parma e Pisa.

Sul fondo invece troviamo Crotone, Isernia, Caltanissetta, Foggia, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto, Enna, Caserta, Napoli.