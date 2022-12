Chiara Ferragni: svelato il perché del cerotto al braccio

Nel corso delle ultime settimane, Chiara Ferragni è stata vista con un cerotto sul braccio sinistro. Da quel momento in poi erano in molti a domandarsi del perché, specie dopo la finale di X Factor, dove la nota influencer si è recata a supportare il marito Fedez, uno dei quattro giudici del programma dove ha presentato il singolo “Crisi di Stato“.

A questo punto, è stata la stessa Chiara Ferragni a spiegare il motivo del cerotto sul braccio tramite un video pubblicato sul suo profilo ufficiale di Tik Tok. Ecco cosa ha raccontato l’imprenditrice digitale.

“Una volta all’anno, una volta ogni sei mesi, faccio una visita dei nei, perché purtroppo ho familiarità con i melanomi, quindi li controllo molto spesso. Rispetto a sei mesi fa, c’era un neo sul braccio che era leggermente cambiato di colore, quindi per precauzione è stato meglio toglierlo“- ha raccontato Chiara Ferragli- per poi aggiungere: “Sono arrivati i risultati e fortunatamente è tutto ok. Era un neo che è cambiato e quindi era da togliere, visto che con il tempo poteva trasformarsi in un melanoma, uno dei tumori più pericolosi da avere, perché non ce ne si accorge fino a quando non è troppo tardi. Ma per fortuna tutto bene”.

Chiara Ferragni ha sottolineato il fatto che non voleva parlarne pubblicamente senza aver ricevuto i risultati delle analisi, e ha poi esortato tutti i suoi followers di sottoporsi a visite regolari, in modo da poter prendere, caso di evenienza, le giuste precauzioni.