Oroscopo Paolo Fox Martedì 13 Dicembre 2022: Gemelli indeciso

Ariete State vivendo un amore che vi dà tanta sicurezza e tranquillità. Il momento per voi è estremamente propizio. Per quanto riguarda il lavoro, tutto prosegue a gonfie vele.

Toro Giorni difficili per i sentimenti, ma potete iniziare il conto alla rovescia: a breve inizierà il vostro periodo fortunato in amore. Per quanto riguarda il lavoro, state attenti alle questioni finanziarie, forse avete fatto male i conti e potreste avere dei problemi.

Gemelli Questo è un momento nel quale dovete concedervi tempo e prendere decisioni. Scelte si renderanno necessarie anche in campo sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede senza intoppi, ma sta per arrivare un periodo difficile.

Cancro Potreste finalmente trovare la calma e il tempo per arrivare a dei chiarimenti con il vostro partner. Professionalmente le cose stanno pian piano prendendo la strada giusta, ma per raggiungere il massimo dovete aspettare ancora un po’.

Leone Periodo di tensioni in amore, prendetevi del tempo per voi e aspettate che le cose si calmino, presto potrete contare su prospettive migliori. Potrete progettare i vostri impegni lavorativi anche per il prossimo anno.

Vergine Sono in arrivo novità importanti in amore, tenetevi pronti ad accoglierle nel migliore dei modi. Se siete in cerca di una nuova attività lavorativa questo è il momento per darvi da fare.

Bilancia È un momento delicato in amore, forse state affrontando una separazione: non alimentate le discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, siate cauti, non prendete decisioni affrettate.

Scorpione Siete uno dei segni più passionali dello zodiaco e stasera potreste avere l’occasione di darne prova. In ambito professionale potreste avere qualche problema economico, attenti a non sperperare il denaro.

Sagittario Andate verso grandi novità in amore, potreste fare incontri interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, prendetevi il tempo di valutare tutto prima di buttarvi in nuove avventure professionali.

Capricorno È un periodo di grande serenità nei rapporti di coppia, sfruttatelo per prendervi un po’ di relax dai problemi che avete appena superato. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di concedervi una pausa, iniziate a progettare una breve vacanza.

Acquario Finalmente le discussioni sono finite, potete iniziare a ripensare il vostro rapporto di coppia con un po’ di serenità. Avete progetti in mente, ma ancora non avete ben chiaro di cosa si tratta.