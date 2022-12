Crisi di Stato: esce oggi il nuovo singolo di Fedez

E’ disponibile da oggi, venerdì 9 dicembre, su tutte le piattaforme digitali, l’ultimo singolo rilasciato da Fedez “Crisi di Stato”.

Dopo la sua ultima collaborazione con Salmo “Viola”, Fedez torna in radio con “Crisi di Stato”, presentata in anteprima sul palco della X Factor, dove è stato uno dei quattro giudici del programma, insieme a Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Ed è proprio in occasione della finale, che Fedez ha tenuto la sua esibizione in una serata pieno di emozioni, comprese le lacrime della moglie Chiara Ferragni, che lo guardava commossa.

A questo link è possibile ascoltare il brano “Crisi di Stato”, il nuovo singolo di Fedez

CRISI DI STATO: TESTO

Ma che stupido, figlio unico

Mi capisci mi sa solo tu

Vado in panico, quasi subito

Menomale che non fumi più

Le rose che ci siamo dati in aprile

Nelle discariche come le lattine

Mi chiedi: “Come stai?”, “Cosa ti fai?”

Devo parlarti sai forse ho capito che sei

Tutto l’amore che non ho

Io sono tutti i casini che non hai

E tu per me sei la crisi di stato, l’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile, un finale megamalinconico

Tanto lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli il proiettile a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore chе ci fa bene

Tutto l’amore chе non ho

Tutti i casini che non hai

E quante crisi mi fai

Crisi di stato d’animo, felice e apatico

Mi sveglio fradicio nel foro italico

Nessuno è in barca quando affonda

I nazi con la fionda

I maschi con la gonna

Non mi fido di una bionda

Tutti nudi in piazza ma non per sentire i brividi

Mi piace se ti liberi

Mi chiedi: “Come stai?”, “Con chi ce l’hai?”

Devo parlarti sai per dirti che

Sei la crisi di stato, l’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile, un finale megamalinconico

Tanto lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli il proiettile a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore che ci fa bene

Tutto l’amore che non ho

Tutti i casini che non hai

E quante crisi mi fai

Mi fai, mi fai, mi fai

Mi fai la vita diversa

Quando mi sveglio con te

Mi fai, mi fai, mi fai

Sei la crisi di stato, l’amore rubato in un vicolo

Sei una rissa in cortile, un finale megamalinconico

Tanto lo sai che non siamo come Marcello e la Loren

E non ci sarà un altro film insieme

Togli il proiettile a un soffio dal cuore

Giochiamo al dottore che ci fa bene

Tutto l’amore che non ho

Tutti i casini che non hai

E quante crisi mi fai

Mi fai, mi fai, mi fai

Mi fai, mi fai, mi fai

Mi fai, mi fai, mi fai

Mi fai, mi fai, mi fai