Ok. Respira: testo e significato del nuovo singolo di Elodie

Dopo il successo delle sue ultime hit come “Tribale” e “La coda del diavolo” (in collaborazione con Rkomi) e l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2023, Elodie è tornata con il nuovo singolo “Ok. Repira“, disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme streaming.

“Ok. Respira” sarà inoltre il titolo del nuovo album di Elodie, che lei stessa ha confermato essere già pronto e in attesa di essere rilasciato nel 2023. Il brano è stato scritto oltre che da lei stessa, anche da Federica Abbate, Jacopo Ettorre e Joan Thiele, mentre la produzione è stata affidata al team ITACA.

Il 2023 si annuncia come il grande anno di Elodie, visto che subito dopo la notizia della sua partecipazione a Sanremo, la cantante ha annunciato anche una docuserie e un concerto al Mediolanum di Milano.

A questo link è disponibile il video ufficiale della canzone.

TESTO DI “OK. RESPIRA”, LA NUOVA CANZONE DI ELODIE

E se mi cerco

penso a che cosa vorrei

sotto la pelle il mondo gira anche se non ci sei

Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo

non mi giudicare se perdo il controllo

Che prezzo ha

la mia libertà-a-a

più del tuo cash

della tua umiltà-a-a

se mi guardi così io non ti riconosco

se mancherà l’aria mi dirò lo stesso

Ok respira

Mi rinnamoro di me da sola

e riflessa allo specchio

incontrerò una faccia nuova

la luce che ho negli occhi

lascio che mi tocchi

nel suono della mia voce mi voglio sentire

Ok respira

L’istinto è la mia arma so che può ferire

ma la mia verità mi guarirà alla fine

ho tutto il mio spazio qua

non mi sposto Rosa Parks

nessuno dimentica

Che prezzo ha la mia libertà-a-a

più del tuo cash

della tua umiltà-a-a

se mi guardi così io non ti riconosco

se mancherà l’aria mi dirò lo stesso

Mi rinnamoro di me da sola

e riflessa allo specchio

incontrerò una faccia nuova

la luce che ho negli occhi

lascio che mi tocchi

nel suono della mia voce mi voglio sentire

Ok respira

Ok respira

il sole va

la notte mi rinnamoro di me

mi innamoro di me

mi innamoro di me

Mi rinnamoro di me da sola

e riflessa allo specchio

incontrerò una faccia nuova

la luce che ho negli occhi

lascio che mi tocchi

nel suono della mia voce mi voglio sentire

Ok respira