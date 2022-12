Guerra in Ucraina, danneggiato l’ospedale a Kherson

Il capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Kherson Yaroslav Yanushevich ha dichiarato che “i russi hanno sparato contro l’edificio dell’ospedale di Kherson in Ucraina, i proiettili hanno danneggiato il reparto pediatrico e l’obitorio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito“. Inoltre, Yanushevich ha specificato che nella regione sono stati sparati oltre 60 colpi in un giorno e otto persone sono rimaste ferite.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che “mentre difendiamo fermamente l’integrità territoriale dell’Ucraina, ci siamo opposti a politiche irrazionali nei confronti della Russia che gettano benzina sul fuoco”. Inoltre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che domenica parlerà con il collega russo Vladimir Putin e con il presidente ucraino Volodimir Zelensky. “Abbiamo favorito lo scambio di ostaggi tra i due Paesi. La guerra ha causato una crisi alimentare globale. Domenica parlerò con Putin e poi con Zelensky. Vogliamo portare il grano nei paesi più sviluppati”.

Installato lanciarazzi nella centrale nucleare a Zaporizhzhia

L’esercito russo ha installato vari lanciarazzi nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo hanno denunciato responsabili ucraini, sollevando timori che la più grande centrale atomica d’Europa possa essere utilizzata come base per sparare sul territorio ucraino, aumentando in questo modo i pericoli di radiazioni.

La società nucleare ucraina Energoatom ha affermato in una dichiarazione che le forze russe che occupano l’impianto hanno posizionato diversi lanciarazzi multipli Grad vicino a uno dei suoi sei reattori nucleari. Ha affermato che “i sistemi offensivi si trovano in nuove strutture protettive costruite in segreto dai russi, violando tutte le condizioni per la sicurezza nucleare e dalle radiazioni”.