“Importante” è il ritorno di Marracash

Il rilascio di “Noi, Loro, Gli Altri”, avvenuto nel 2021, e il successo del “Persone Tour” di quest’anno, facevano presupporre che Marracash non sarebbe ritornato prima del 2023. Eppure anche questa volta il rapper di Barona ha deciso di mischiare le carte in tavola, rilasciando la versione deluxe del suo ultimo album, contenente anche il nuovo brano “Importante”, da oggi disponibile in radio e su tutte le piattaforme streaming.

Una scelta abbastanza ardua quella di rilasciare nuovi singoli proprio in pieno periodo natalizio; eppure è stata pienamente appoggiata dalla sua casa discografica. Infatti come riporta il sito deejay.it, Federico Cirillo, il direttore della Island Records Italia, ha dichairato: “L’intento è di far ascoltare prodotti di qualità tutto l’anno, compreso il periodo di Natale dove Mariah Carey colleziona milioni di ascolti senza mezzo minuto di promo”.

E’ possibile ascoltare “Importante” a questo link.

TESTO, IL NUOVO ISNGOLO DI MARRACASH

La pioggia mi ricordava “sei importante”

Tempesta che non si placa (sei importante)

E oggi non mi perderò perché no non ho più tempo

So che mi ricorderò che sei importante

Piove perché ricolma ed è traboccato perché tu prendi la forma di ogni vaso

Piove, non c’è riparo, dolce richiamo, gocce di Tavor forse divago

Ma ora che diluvia penso che sei un’illusa che non sa restare da sola perché ha paura

Ciò che ci accomuna è il vuoto in cui sto affogando mentre tutti lottano per un posto nel fango

E siamo dopo la fine, la scena post crediti, conosco i tuoi metodi, credi che me lo meriti

Per me essere forti è potersi mostrare deboli: reciti, io ho imparato a scrivere leggendomi

Piove su attivisti che imbrattano i monumenti, sugli sbirri che manganellano gli studenti

Piove sopra gli incendi, eccome se li alimenti: penso alle cose brutte che dirò mentre spero di rivederti

La pioggia mi ricordava “sei importante”

Tempesta che non si placa (sei importante)

E oggi non mi perderò perché no non ho più tempo

So che mi ricorderò che sei importante

E lei vedeva in ogni crepa un tentativo in meno

E lui credeva fosse segreta la loro intesa almeno

Noi non ci saremmo persi in fretta poi (il cielo piange e piove dalle nostre facce)

Non puoi nascondere a te stessa ciò che vuoi (sei importante)

La pioggia mi ricordava “sei importante”

Tempesta che non si placa (sei importante)

E oggi non ti perderò perché no non ho più tempo

Forse non ti troverò ma sei importante

Sei importante

Sei importante

Sei importante

Sei importante