“Viola”: testo e significato del nuovo singolo di Fedez feat. Salmo

Esce oggi venerdì 14 ottobre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Viola”: un nuovo singolo per una coppia inedita, quello di Fedez e Salmo per Columbia Records/Sony Music Italy.

Un ritmo travolgente, un ritornello da cantare subito dopo il primo ascolto e un giro di chitarra pieno di energia sono gli elementi chiave di “Viola”, il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Salmo. Un duo mai visto prima, che trova il perfetto terreno di gioco su una base Pop Punk dove Fedez e Salmo bilanciano i loro versi su un beat incalzante e frenetico.

Il brano vede come autori oltre a Fedez stesso e Salmo, un team affiatato: Dargen D’Amico, Paolo Antonacci e Davide Simonetta, che ha curato anche la produzione musicale.

Clicca qui per ascoltare il brano.

TESTO DI VIOLA, IL NUOVO SINGOLO DI FEDEZ FEAT. SALMO

Uh

Ah

Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi

Cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi i miei piani

Oh, oh-oh

Ma che cosa te ne fai dei fogli viola?

Oh, oh-oh, oh-oh, oh

Se poi li spendi da sola

cosa ci prende?

Certi baci non sanno di niente

Sto cercando disperatamente

Nella notte più lunga di sempre

Mama, però non mi dire di no

Nudi subito, nudi subito

Meglio di noi non esiste, non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti, eh

Più mal di testa chе vestiti da un po’

Che cazzo hai non lo so, dici no

Che io pеr te ci morirei (Ah)

Ho speso tutti i soldi, adesso ho solo buchi nelle mani (Uh)

Per te che in fondo non ricordo più come cazzo ti chiami (Oh, oh-oh)

Spari su un cuore antiproiettile

Io posso amarti come un rettile (Oh, oh-oh)

Quindi leviamoci la pelle, tanto a che serve, baby?

Il peggio è passato, non guardo mai indietro

Ci sono già stato, ohIo lo sapevo, tu sei una che

È di passaggio come nuvole

Se ci scende, cosa ci prende? (Yeah)

Certi baci non sanno di niente (Yeah)

Sto cercando disperatamente

Te nella notte più lunga di sempre (Ah, ah)

Mama, però non mi dire di no

Nudi subito, nudi subito

Meglio di noi non esiste, non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti, eh

Più mal di testa che vestiti da un po’

Che cazzo hai non lo so, dici no

Che io per te ci morirei

Lo so, non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto

Dici: “Smetti di bere, guarda come sei messo”

Un’altra scusa del mese, te l’avevo promesso

Ti richiamerò presto

E quel mezzo milione che mi piove sul letto

Giuro, non farà più nessunissimo effetto

Voglio farti di tutto, come la metti adesso?

Voglio fare del sesso oh-oh-oh

Mama, però non mi dire di no

Nudi subito, nudi subito

Meglio di noi non esiste, non può, vieni subito

Ci vuole un anno per capirti, eh

Più mal di testa che vestiti da un po’

Che cazzo hai non lo so, dici no

Che io per te ci morirei

(Ci morirei)

Ci morirei

(Ci morire–ahah)