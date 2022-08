Napoli-Lecce: le probabili formazioni del match

La quarta giornata di Serie A per il Napoli vede il neopromosso Lecce al Maradona. I padroni di casa devono vincere per restare aggrappati al treno delle prime della classe, mentre la formazione ospite con una sconfitta vedrebbe aggravarsi la situazione di classifica. La gara sarà trasmessa a partire dalle ore 20:45 in streaming sulla piattaforma online Dazn. A dirigere i giochi sarà l’arbitro Marcenaro di Genova.

QUI NAPOLI – Spalletti conferma Meret tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. Anguissa e Ndombele si occuperanno della zona centrale del campo, con Politano, Raspadori e Kvaratskhelia nella batteria dei trequartisti. In attacco confermatissimo Victor Osimhen.

QUI LECCE – Baroni si affida a Falcone per difendere i pali della formazione giallorossa. La linea difensiva sarà composta da Gendrey, Tuia, Baschirotto e Pezzella. Bistrovic, Hjulmand e Askildsen si occuperanno di filtrare le sortite offensive del Napoli, mentre il tridente offensivo sarà composto da Banda, Ceesay e Di Francesco.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti.

A disposizione: Sirigu, Marfella, Kim, Ostigard, Zanoli, Olivera, Elmas, Lobotka, Gaetano, Zielinski, Zerbin, Lozano, Simeone.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Baschirotto, Pezzella; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Banda, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Pongracic, Gonzalez, Colombo, Gallo, Strefezza, Helgason, Listkowski, Frabotta, Blin, Samooja, Umtiti, Rodriguez.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

GUARDALINEE: Lo Cicero e Palermo.

IV UOMO: Doveri.

VAR: Abisso.

AVAR: Galetto.