Napoli, Spalletti e la lite con Maldini: “Non mi è piaciuto”

di Michele Mastia

Napoli-Milan è terminata 0-4 per i rossoneri. La squadra di Spalletti, orfana del bomber Osimhen, non riesce mai a trovare la chiave tattica per scardinare l’attenta difesa ospite e la gara termina in una sonora debacle tra le mura amiche di un Maradona in contestazione. A farla da padrone, però, oltre al crudo e freddo risultato di campo, è stata la lite all’uscita degli spogliatoi tra Spalletti e Maldini. I due sono stati visti discutere animatamente al termine dell’intervallo. Le parole dell’allenatore azzurro in conferenza stampa ai microfoni dell’emittente televisiva Dazn chiariscono l’accaduto.

Napoli, le parole di Spalletti

“Non è successo niente. Rientravo e chiedevo del giallo a Lobotka. Il direttore di gara mi ha spiegato. Lui è passato come a dire ‘ti lamenti sempre!’. Se c’è stato qualcuno che ha contestato… la panchina era tutta seduta. Come l’anno scorso, casomai Pioli è stato richiamato dal direttore di gara. Il fatto che mi abbia parlato sopra non mi è piaciuto, per cui gliel’ho detto che a lui non l’avrei fatto e ha reagito un po’. Da parte mia è tutto a posto, anzi mi è dispiaciuto. E’ Paolo Maldini. Qualche anno ci sono stato anch’io nel calcio, sono cose antipatiche…”.