Il club partenopeo dopo il consueto giro di tamponi ha comunicato la positività al Covid-19 del difensore serbo

Ultime giornate di Serie A che saranno di fuoco per l’aspra lotta per un piazzamento Champions. Tra le contendenti anche il Napoli di Gattuso che però deve fare i conti con diverse assenze importanti in difesa. Dopo l’infortunio muscolare di Kalidou Koulibaly, gli azzurri perdono un altro difensore a causa del Covid-19.

Nikola Maksimovic è infatti risultato positivo al consueto giro di tamponi e quindi sarà indisponibile per i match di campionato contro Spezia e Udinese. “In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio” questo il comunicato social del Napoli.

Ora per Gattuso la coperta è davvero corta in difesa. A disposizione del tecnico calabrese infatti sono rimasti solo due difensori centrali: Kostas Manolas e Amir Rrahmani.

Inoltre di Maksimovic se ne era parlato in questi giorni in merito ad una sua eventuale partenza a parametro zero o come pedina nell’operazione per portare il difensore dell’Atletico Madrid Francisco Montero, attualmente in prestito al Besiktas, a Napoli.