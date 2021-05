ATP Madrid, Sinner e Berrettini avanti. Fuori Fognini e Cecchinato

- Consigliato per te -

Restano due italiani nel tabellone principale dell’ATP di Madrid: Sinner va al 2° turno, Berrettini vince il derby con Fognini e va al 3°. Fuori anche Cecchinato

Due su quattro: Jannik Sinner e Matteo Berrettini avanzano al turno successivo del Masters 1000 di Madrid mentre Fabio Fognini e Marco Cecchinato salutano il torneo.

Ad aprire la giornata odierna è stato l’altoatesino, impegnato nel match contro l’argentino Pella. Dopo aver rifilato un 6-2 in scioltezza nel primo set, Sinner va in difficoltà nel secondo quando si fa recuperare di un break ma poi sul 4-4 Pella si infortuna ad una coscia e deve dichiarare forfait, permettendo così all’azzurro di accedere al 3° turno dove incontrerà l’australiano Popyrin.

- Consigliato per te -

Invece Matteo Berrettini vince in due set invece il derby tutto italiano contro Fabio Fognini, valido per l’accesso agli ottavi di finale. Il tennista romano chiude 6-3 il primo set, dopo aver strappato il break nel secondo game e senza che il ligure riesca ad avere la possibilità di replicare per recuperare. L’evento si replica anche nel secondo set, quando Berrettini ruba il servizio nel terzo gioco e si porta a grandi passi verso la vittoria, chiudendo ancora sul 6-4 e portando a casa il passaggio del turno. Adesso attenderà il vincente tra l’argentino Delbonis e lo spagnolo Ramos.

Marco Cecchinato, infine, gioca una grande partita contro il padrone di casa Roberto Bautista Agut. Dopo il 2-6 del primo set in favore dello spagnolo, il tennista siciliano rialza la testa nel secondo set portandosi avanti 5-3 ma non riuscendo a pareggiare i conti ed andando anche sotto 5-6 con 3 match point in favore di Bautista Agut. Ma il “Ceck” riesce a strappare il servizio decisivo all’avversario ed andare al tiebreak, dove prevale per 7-3 e va al set decisivo. Ed è qui che l’azzurro potrebbe recriminare: dopo aver sprecato 6 palle break, si ritrova a perdere il servizio nell’ottavo gioco e si ritrova sotto 0-30 sul 3-5 per Bautista. Ma qui tira fuori nuovamente l’orgoglio e riesce a riprendersi il break, pareggiando nuovamente i conti. La partita si decide dunque sul filo del rasoio. Ed è di nuovo il siciliano, purtroppo, a peccare nel momento decisivo, cedendo definitivamente nel dodicesimo gioco, perdendo 7-5 il terzo set. Un vero peccato per l’azzurro.

Tra gli altri tennisti in campo oggi si segnala la vittoria in rimonta di Rublev contro Paul (6-7 6-4 6-3) e le uscite a sorpresa di Shapovalov (sconfitta in tre set contro Bublik) e Auger Aliassime (battuto in due set da Ruud). Torna al successo anche il “ribelle” Paire che si impone in due set su Basilashvili. Tra stasera e domani gli esordi di Nadal, Medvedev, Tsitsipas e Thiem.