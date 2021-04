A causa del comportamento avuto nelle ultime settimane, la Federtennis Francese ha deciso di escludere Benoit Paire dalle Olimpiadi

A luglio, con un anno di ritardo, partiranno le Olimpiadi di Tokyo, che tra le varie discipline sportive comprende anche il tennis. Ai giochi olimpici partecipano, salvo infortuni, i primi 56 tennisti del ranking (4 per nazione), più due wild card e sei provenienti dalle qualificazioni. A Tokyo, però, non sarà presente Benoit Paire, nonostante occupi la 35^ posizione della classifica.

Infatti, a causa dei suoi recenti comportamenti, la Federtennis Francese ha deciso di escluderlo dalle Olimpiadi: “Vista la ripetizione di comportamenti profondamente inappropriati da parte di Benoît Paire, il Comitato Esecutivo della FFT, su proposta del direttore tecnico Nicolas Escudé, dopo aver consultato Sébastien Grosjean, capitano della squadra francese di Coppa Davis, ha deciso di escludere il giocatore dai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo.

“Il 4 marzo 2021 nel match di secondo turno dell’Atp di Buenos Aires contro Francisco Cerundolo, si era reso protagonista di un comportamento antisportivo ed inadatto, sia dentro (sputi e parolacce) che fuori (reazione inappropriata sui social) dal campo. La Federazione gli ha quindi dato il primo avvertimento. Il presidente Gilles Moretton si è intrattenuto al telefono con lui ed ha deciso di accettare le sue scuse. Tuttavia, Paire è risultato recidivo. Dopo la sua sconfitta contro Thompson a Montecarlo l’11 aprile, Benoit è stato protagonista in conferenza stampa di alcune parole profondamente contrarie all’etica dello sport del tennis. Queste ultime hanno scioccato tutta la famiglia del tennis e non solo. Il Comex crede che il giocatore non sia in grado di rispondere alle esigenze di una partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici”.