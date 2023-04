Napoli-Salernitana: oggi la decisone sul rinvio

di Rita Milione

Sarà il Casms, il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive a decidere sulla richiesta di spostare Napoli-Salernitana da sabato 29 alle 15 a domenica 30 alle 12.30. In una riunione cui hanno partecipato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il sindaco Gaetano Manfredi, il questore Alessandro Giuliano ed il presidente del club Aurelio De Laurentiis, è emersa la richiesta di spostare il match a domenica 30 alle 12.30, in contemporanea con Inter-Lazio.