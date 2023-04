Le Cooperative Sociali Giovamente e Saremo Alberi, la Salernitana e il Torino in campo per la sensibilizzazione sull’autismo

di Redazione ZON

“Io sono unico …come la maglia granata! “: è lo slogan che unisce le due squadre di calcio di Serie A, accomunate, oltre che dal colore ufficiale della divisa, dall’impegno di sensibilizzazione sull’autismo.

In occasione del mese “Blu” dedicato alla consapevolezza sull’autismo, le due grandi Società Sportive, con le loro squadre “speciali”, il Torino For Disable e la Salernitana For Special, presiedute da Claudio Girardi e Carlo Noviello, invitano a guardare alla disabilità con uno sguardo denso di fiducia ed amore che, in molti casi, diventano utili e preziosi strumenti di aiuto e di sostegno per chi convive giornalmente con questi disturbi.

In questi giorni lo staff di Giovamente ha anticipato la trasferta in Piemonte della squadra salernitana: è infatti già Torino per una azione di sensibilizzazione nelle scuole primarie e per la presentazione del libro” Aiutati che io ti aiuto”, una storia senza fine, scritto da Renato De Rosa e curato da Rosa Mandia

Domenica 16 Aprile, in occasione della partita di “serie A” tra il Torino e la Salernitana, nell’intervallo verrà vissuto un momento di profondo significato, voluto fortemente da Ugo Parenti (già Mascotte del Torino FD come Gnomo Aspirino ed ideatore torinese del servizio www.prontosoccorsoautismo.it).

Il Torino F.D. con una sua rappresentanza e il personale delle Cooperativa Giovamente si scambieranno gagliardetti e bandiere reciproche, come segno di comunione di intenti e con il significato unico e profondo che siamo TUTTI UNICI, TUTTI DIVERSI, TUTTI UGUALI. Seguirà un giro del campo, tutti insieme per presentarsi sotto gli spalti occupati dai rispettivi tifosi, per poterne sentirne l’unico e prezioso affetto e sostegno sotto l’uguale magico Colore: IL GRANATA !

Altra iniziativa nel prossimo mese di giugno a Salerno: nell’ambito del progetto “FUORI-GIOCO”, Giovamente, insieme alla Cooperativa Saremo Alberi, organizzerà l’evento “DAI UN CALCIO PER L’AUTISMO”; un triangolare tra le vecchie glorie della Salernitana e una rappresentanza di comici campani.