Salernitana, senti Ribery: “Diventerò allenatore. La pressione mi serve per vivere”

di Pietro Marchesano

Una stagione mai iniziata e un addio al calcio fin troppo doloroso per le modalità con cui è arrivato. Franck Ribery non sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle il mondo del calcio, anzi. Il prossimo step sarà quello di ottenere il patentino da allenatore, come rivelato dallo stesso fuoriclasse francese a Sport Bild:

“È il mio obiettivo, attualmente sto studiando per prendere il patentino. Fare l’allenatore mi permetterà di riscoprire l’adrenalina e la pressione che accompagnano quotidianamente gli allenamenti e le partite. Non posso vivere senza di esse, ne ho bisogno per essere felice”.

Nel corso dell’intervista, Ribery ha anche svelato i tecnici con i quali ha intrattenuto un miglior rapporto personale e professionale:

“Nei miei 12 anni al Bayern il rapporto migliore l’ho avuto con Hitzfeld, Heynckes e Ancelotti, che è un uomo davvero eccezionale. Con loro ho reso al meglio perché avevo la testa libera di pensieri e mi divertivo come un bambino”.

Ora l’avventura alla Salernitana al fianco di Paulo Sousa, ma domani il futuro sembra riservare altre strade per l’ex fenomeno del Bayern Monaco.