Italia, emergenza centravanti: Mancini pesca in Argentina

di Pietro Marchesano

Con un Immobile quanto mai inaffidabile dal punto di vista fisico, e tutt’altro che appagante nelle ultime uscite con la maglia azzurra, Roberto Mancini sta studiando contromisure per ridare vita ad un attacco spuntato e malconcio. Per buona pace dei vari Scamacca, Belotti, Raspadori e Kean, il commissario tecnico della Nazionale Italiana è alla ricerca di nuovi profili che possano portare linfa decisiva alla fame di gol della maglia azzurra.

E’ per questa ragione che oltre ad Andrea Compagno, attaccante della Steaua Bucarest, Mancini starebbe guardando con attenzione anche al campionato argentino, terreno fertile da sempre per convocazioni oriunde. Gli occhi dello staff tecnico azzurro sarebbero caduti sul centravanti del Tigre, in prestito dal Boca Juniors, Mateo Retegui, l’ultimo italo-argentino candidato alla maglia della Nazionale.

Il classe ’99 di San Fernando ha vissuto stagioni altalenanti, sempre in prestito lontano dalla Bombonera. Solo lo scorso anno è arrivata l’esplosione definitiva, proprio con la maglia rossoblù del club di Victoria. 23 reti in 42 presenze a sugellare un’esplosione calcistica confermata anche dalle statistiche del campionato presente. Un inizio folgorante con 6 reti nelle prime 6 giornate di campionato.

Secondo le ultime indiscrezione all’entourage del giocatore sarebbe già stata comunicata la volontà da parte di Mancini di convocarlo in Azzurro, possedendo lui lontane origini italiane. Non è ancora chiaro, però, se il giocatore deciderà di accettare, oppure prendere tempo in attesa di una chiamata da parte del CT dell’Albiceleste Scaloni.