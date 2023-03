Oroscopo Paolo Fox Venerdì 10 Marzo 2023: Pesci energico

Ariete Si apre un fine settimana vivace per voi, vi trovo sempre più agguerriti. Se non avete vinto qualche sfida negli ultimi due anni non demordete che ce ne saranno altre da vincere. In amore ci potrebbe essere una ricompensa e le stelle aiutano i nuovi incontri.

Toro Avrete bisogno di una mano perché le responsabilità che ti sono state affidate sono pesanti. Con i Bilancia e i Cancro possono nascere delle perplessità.

Gemelli Fine settimana intrigante per voi anche se ci dovrà essere una revisione di tuti legami e rapporti, persino delle situazioni di lavoro. Chi ha vissuto problemi di tipo economico di parlare in maniera chiara. Attenti in alcuni rapporti: potrebbero nascere discussioni con un Sagittario o un Vergine.

Cancro Un fine settimana che apre il cuore alle speranze. Avete combattuto contro i prepotenti, spero per voi che sia arrivata una buona ricompensa o una riconferma sul lavoro. Bene l’amore nella seconda parte del mese.

Leone Oggi non sei in perfetta forma. Sei in ansia per una riconferma. Chiudi le cose più importanti entro la metà di maggio. C’è bisogno di arrivare a un maggiore equilibrio in amore.

Vergine Ti piace impegnarti per fare ciò che ti piace. Hai come riferimento il lavoro, il denaro e poi tutto il resto. Devi recuperare spazio per l’amore, dal 16 sarà più facile.

Bilancia Stiate calmi in questo weekend. Hai una grande carica dentro di te ma non sai come esprimerla o indirizzarla. Non andare contro qualcuno.

Scorpione Sei il segno al primo posto in classifica in settimana, è in corso una fase di grande interesse. Oggi sei un po’ affaticato.

Sagittario Non ti senti del tutto tranquillo. Le innovazioni e i cambiamenti possono essere determinati da un destino che ti ha imposto un nuovo stile di vita o altre persone attorno.

Capricorno Devi cominciare a capire quali sono le persone che ti sono davvero vicine e, se hai un lavoro di responsabilità, quali desideri portare con te nel corso dei prossimi mesi.

Acquario Bene non arrabbiarsi e non cercare a tutti i costi di vincere una sfida: non lasciare il certo per l’incerto. La fretta è cattiva consigliera, prendete le decisioni con calma.