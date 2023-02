Salernitana di Paulo Sousa: nuovo modulo e rilanci

Paulo Sousa ha diretto il primo allenamento con la maglia della Salernitana ed ha esposto ai suoi nuovi giocatori le idee con cui ha intenzione di costruire un nuovo ciclo. Il tecnico ieri ha tenuto un colloquio di circa 30 minuti con lo staff e con la squadra nella palestra del Mary Rosy dove si è confrontato con l’intero gruppo e dove ha gettato le basi per questo finale di stagione e forse per il futuro.

Salernitana: il nuovo modulo di Paulo Sousa

Il nuovo modulo di Paulo Sousa per la sua nuova Salernitana dovrebbe essere il 4-2-3-1. Il tecnico non ha nascosto feeling anche per la difesa a 3, sicuramente più rodata dai calciatori in maglia granata, ma la difesa a 4 gioverebbe di certo ai calciatori più in ombra fino a questo momento.

I calciatori in risalita

Chi potrebbe trovare maggior rilancio tra gli uomini di Paulo Sousa sarebbe quasi sicuramente l’esterno basso Sambia, fino ad oggi in ombra dalla forte presenza sullo stesso versante di Antonio Candreva. Lo stesso calciatore italiano potrebbe avere una forte risalita venendo schierato nella sua posizione naturale – esterno d’attacco – e non come tornante di centro campo. In mezzo al campo Nicolussi-Caviglia e Coulibaly dovrebbero essere i titolari, con Bohinen pronto a subentrare per far tirare il fiato ai compagni. Dia dovrebbe giocare alle spalle dell’unica punta Piatek.