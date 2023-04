Oroscopo Paolo Fox Venerdì 14 Aprile 2023: Leone energico

Ariete Hai voglia di novità e di avventura. In amore proprio oggi potrai ricevere una proposta in più.

Toro La tensione generale è positiva. La professione è in recupero, ma c’è la possibilità di spese per la casa in vista.

Gemelli Non sentirti insoddisfatto nel lavoro. In arrivo buone notizie. In questi giorni sei preoccupato per una persona cara.

Cancro Abbandonarsi ai ricordi va bene, a patto però che non portino sofferenza o malinconia.

Leone Sei forte ed energico, ma anche molto distratto. In amore, attenzione alle polemiche che nascono anche per caso.

Vergine Stai recuperando terreno e otterrai soddisfazioni importanti. In amore tutto cambia a favore.

Bilancia Qualcosa non ti è chiaro. Avrai un piacevole riscontro in amore. Non tornare alle polemiche di inizio anno.

Scorpione Nuovi orizzonti possibili, ma la giornata di oggi porta qualche piccolo compromesso da accettare: nervosismo.

Sagittario Hai bisogno di recuperare un po’ di tranquillità. Il fine settimana aiuterà senz’altro allo scopo.

Capricorno Sei troppo incline alla tensione e alla polemica, anche in amore. Ora stai dando più spazio al lavoro.

Acquario Ritaglia momenti solo per te e medita. Guardati attorno: se hai il partner giusto al tuo fianco, puoi dare il via a progetti nuovi.