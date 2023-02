Napoli, Spalletti: “rimanere concentrati diventa difficile”

Ennesima vittoria per il Napoli di Luciano Spalletti, che dopo aver battuto la Cremonese per 3-0 in casa si concede alle domande dei giornalisti in sala stampa. Qui l’allenatore analizza tutte le sfaccettature di Napoli-Cremose, dando spazio alla tattica pre e post partita. A +16 dall’Inter seconda in classifica, il campionato di Serie A sembra aver davvero poco da raccontare ormai.

L’analisi della partita

”Vincere una serie così non è facile e le difficoltà strada facendo aumentano sempre, perché crei più forza agli avversari con i quali ti confronti. Rimanere sempre concentrati diventa difficile, involontariamente puoi abbassarti un po’.“

“Noi siamo una squadra forte, ma se non andiamo a metterci il massimo questo forte non lo troviamo e non lo riconosciamo. È lì che possono esserci difficoltà oppure mandi segnali alla testa senza togliere nulla altrimenti non trovi quel massimo e diventi una squadra normale.“

“Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, siamo stati disordinati ed abbiamo perso troppi palloni. La Cremonese in questo momento poteva giocare con la testa più libera, ha un livello in cui può giocare così e ci ha portato dentro con queste palle perse.”

“Ci hanno portato dentro la loro tattica, le scalate sui loro esterni sono sempre lunghe ed abbiamo dovuto raccattare palle gettate in area di rigore. La difesa ha fatto un lavoro splendido, nel secondo tempo abbiamo fatto uscire fuori la nostra qualità ed abbiamo riconosciuto la nostra forza”