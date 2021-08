Napoli-Venezia, le probabili formazioni del match

Debutto casalingo per il Napoli di Spalletti che affronterà il neopromosso Venezia senza Mertens e Demme. Per i lagunari già 4 squalificati

Torna la Serie A e tornano le emozioni che solo il calcio riesce a regalare. La prima giornata della stagione 2021/2022 mette di fronte una veterana come il Napoli e una neopromossa come il Venezia.

L’ultimo scontro tra le due squadre risale al torneo di Serie B della stagione 2003-2004. Il match si concluse sul punteggio di 1-1 con il Venezia in vantaggio grazie all’autorete di Carrera, alla quale rimediò poi Dionigi segnando il goal del pareggio.

Le probabili formazioni

QUI NAPOLI Spalletti è costretto a iniziare il campionato senza Mertens e Demme, mentre Lozano andrà inizialmente in panchina. Tra i pali ci sarà Meret con Di Lorenzo e Mario Rui a presidiare le corsie laterali. La coppia centrale di difesa dovrebbe essere composta da Rrahmani e Koulibaly. In mediana ci sarà spazio per la coppia Fabian Ruiz–Lobotka, mentre il tridente Politano–Zielinski–Insigne agirà in supporto dell’unico attaccante Osimhen.

QUI VENEZIA Zanetti decide di debuttare con il Venezia in Serie A affidandosi al 4-3-3, dovendo fare a meno di Crnigoj e Busio. A difendere la porta del lagunari sarà Maenpaa, davanti al quale agiranno come quartetto difensivo Ebuehi, Caldara, Ceccaroni e Schnegg. A centrocampo ci sarà Peretz in cabina di regia affiancato da Fiordilino e Heymans. Il tridente offensivo sarà composto da Johnsen, Forte e Di Mariano. Squalificati Aramu, Modolo, Vacca e Mazzocchi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Fiordilino, Peretz, Heymans; Johnsen, Forte, Di Mariano. All. Zanetti