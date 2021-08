Roma-Fiorentina, le probabili formazioni del match dell’Olimpico

Questa sera allo Stadio Olimpico Roma-Fiorentina si sfidano nel match valido per la 1^ giornata della Serie A. Le probabili formazioni

Dopo la vittoria in Conference League, questa sera la Roma di Mourinho esordirà in Serie A contro la Fiorentina di Italiano. I giallorossi vogliono rispondere subito alle vittorie di Inter, Atalanta e Lazio, ma i viola vogliono iniziare al meglio la stagione, anche per provare a convincere Vlahovic a rimanere in Toscana.

Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45, e verrà trasmesso in esclusiva da Dazn.

Le probabili formazioni

QUI ROMA- Mourinho dovrebbe confermare gli undici scesi in campo in Coppa, ad eccezione di Veretout, che potrebbe lasciar spazio a Diawara. In difesa out Smalling, tocca ancora ad Ibanez con Mancini. A centrocampo, oltre a Diawara spazio a Cristante, in avanti il trio Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan alle spalle di Shomurodov. Convocato Abraham, che partirà dalla panchina.

QUI FIORENTINA- Viola molto simili alla passata stagione, ma Italiano si affida al suo 4-3-3, con Pulgar regista e Bonaventura e Castrovilli ai suoi lati. In avanti Callejon e Gonzalez a supporto di Vlahovic, in quella che potrebbe essere la sua ultima gara con la maglia viola.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano.