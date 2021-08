Udinese-Juventus, le probabili formazioni del match

La nuova Juventus di Allegri prende il via ad Udine: confermato Ramsey davanti la difesa. Gotti valuta Cristo Gonzales in attacco

Allegri è pronto a ricominciare la corsa e l’ippodromo è quello friulano: Udinese-Juventus, non una partita da sottovalutare. Negli ultimi dieci anni i bianconeri non hanno vinto la prima partita di Serie A solo in due occasioni, proprio contro l’Udinese (0-0, 0-1).

QUI UDINESE – Gotti potrebbe lanciare Cristo Gonzales titolare affianco a Pussetto, per un attacco un po’ meno fisico. Confermato Molina sulla destra e Udogie sul versante opposto. Il trio di difesa sarà composto da Samir, Nuytinck e Becao.

QUI JUVENTUS – Allegri deve fare a meno di McKennie (squalificato) ed Arthur e Rabiot (infortunati). Centrocampo obbligato per i bianconeri: Ramsey agirà da play davanti la difesa, con Locatelli pronto a subentrare in caso di problemi, Bentancur e Beranrdeschi interni di centrocampo. La mezz’ala sinistra avrà il compito di scivolare sull’esterno in fase di copertura, passando da 4-3-3 a 4-4-2. Chiesa-Dybala-Ronaldo in attacco.

Dove vedere la partita

Udinese-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn alle ore 18 e 30.

Le probabili formazioni



UDINESE (3-5-2): Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Udogie, Arslan, Walace, Pereyra, Molina; Pussetto, Cristo Gonzales. All. Gotti

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo. All. Allegri