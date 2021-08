Torino-Atalanta 1-2, Piccoli fa sorridere Gasperini – LE PAGELLE

Esordio positivo per l’Atalanta di Gasperini, che supera 2-1 il Torino. Decisiva la rete di Piccoli in pieno recupero. Ai granata non basta Belotti

L‘Atalanta vince all’esordio battendo 2-1 il Torino grazie alla rete in pieno recupero di Piccoli.

Pronti, partenza e via, e Muriel timbra subito il cartellino. Il colombiano raccoglie un lancio in avanti, si sposta verso il centro lasciando sul posto Rodriguez e scarica il sinistro sotto alla traversa, dove Milinkovic non può arrivare. Per tutto il resto del primo tempo è il Torino a fare la partita, ma i granata si imbattono in un perfetto Musso. Prima dell’intervallo Pessina salva sulla linea un tentativo di testa di Bremer.

Nella ripresa l’Atalanta prova a gestire il vantaggio, ma Juric butta dentro Belotti, e il Gallo si rivela subito decisivo pareggiando i conti al 78° con un tiro dal limite deviato da Maehle che sorprende Musso. Al 93° l’Atalanta trova incredibilmente il gol della vittoria con Piccoli, entrato da pochi minuti, che da pochi passi infila in rete.

I migliori e i peggiori di Torino-Atalanta

I MIGLIORI

Piccoli 7,5: L’uomo che non ti aspetti. Entra in campo nei minuti finali e a pochi secondi dalla fine trova la sua prima rete con la maglia dei bergamaschi regalando a Gasperini tre punti pesantissimi.

Muriel 7: Il migliore in campo dell’Atalanta. Sblocca subito il risultato con un grandissimo gol, ed è l’unico che tenta la giocata vincente, ma viene lasciato troppo solo dai compagni. Gasperini lo toglie dopo un’ora per preservarlo in vista dei prossimi impegni.

Belotti 7: Entra nella seconda metà della ripresa e cambia subito volto alla squadra. Trova il gol del pareggio con la sua solita caparbietà, e probabilmente mette a tacere le voci di mercato degli ultimi giorni.

I PEGGIORI

Gosens 5,5: Da uno come lui ci si aspetta molto di più. Invece il tedesco non spinge mai sulla fascia, non si fa vedere in zona offensiva e probabilmente risente delle difficoltà del resto della squadra. In più le continue sgroppate di Singo lo costringono a rimanere spesso in zona difensiva.

Ilicic 5: Lontano parente del giocatore che due anni fa su questo stesso campo realizzava una tripletta. Lo sloveno non entra mai nel vivo della partita, non salta mai l’uomo e non tenta mai la giocata, lasciando Muriel in balia della difesa granata. Gasperini lo toglie ad inizio ripresa per far entrare Miranchuk.