Nba, scelte le riserve: tutto pronto per l’All-Star Game

La Nba ha reso note le 14 riserve che andranno a completare i due roster dell’All-Star Game 2022 che si terrà a Cleveland tra il 18 e il 20 febbraio 2022. Dopo i voti della stampa, dei calciatori e dei fan che hanno portato alla scelta dei titolari, a scegliere le riserve (come ogni anno) sono stati i 30 allenatori della Lega. Tante certezze, qualche sorpresa e due esordi assoluti con Fred VanVleet e Darius Garland pronti al loro esordio nella notte delle stelle.

Nba, le 14 riserve dell’All-Star Game 2022

Dalla delusione di non essere selezionati tra i titolari, alla gioia seppur con qualche remura, della convocazione tra le riserve. Come si poteva facilmente prevedere, a prendere posto tra le 14 riserve scelte dai coach ci sono quelle stelle (o quasi) rimaste fuori per una manciata di voti durante la prima selezione. Posto più che meritato per le due stelle dei Suns, la migliore squadra Nba, Devin Booker e Chris Paul vere e proprie riserve di lusso. Due chiamate anche per i Jazz con Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Scelto anche Draymond Green che con ogni probabilità lascerà il suo posto a causa di un infortunio. Terza chiamata per Luka Doncic.

Dalla Eastern Conference arrivano le due “matricole” dell’All-Star Game Fred VanVleet e Darius Garland, che avrà la fortuna di esordire nel suo palazzetto. Per il resto pochissime sorprese. Zach Lavine e Khris Middleton, spalling partner di Derozan e Antetokounmpo, puntualmente al loro posto. Spazio anche per James Harden, unico superstite dei Nets vista anche la probabile defezione di Durant, Jimmy Butler e Jayson Tatum.

Le scelte della Weastern Conference

Devin Booker (Phoenix Suns)

Chris Paul (Phoenix Suns)

Donovan Mitchell (Utah Jazz)

Rudy Gobert (Utah Jazz)

Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Draymond Green (Golden State Warriors)

Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

Le scelte della Easter Conference