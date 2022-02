Nba, le partite della notte: DeRozan inarrestabile, Curry fa felice i Nets

Nove le partite della notte Nba dove i Brooklyn Nets, senza stelle, ritrovano la vittoria dopo 11 sconfitte consecutive. A guidare il successo degli uomini di coach Steve Nash è il nuovo arrivato Seth Curry che, con una prova da leader, trascina i suoi nuovi compagni con 23 punti e 7 rimbalzi. Va male, invece, a suo fratello Steph nonostante i 33 punti messi a referto, sono i Clippers ad uscire dalla Crypto.com Arena con una vittoria importantissima per morale e classifica. Portland si sbarazza a domicilio dei Bucks orfani di Giannis, guidati dal duo Simons-Hart che combinano per 58 punti. Mattatore di serata, neanche a dirlo, è Demar DeRozan che continua la striscia di partite da 30+ punti a partita con i 40 rifilati a San Antonio.

Nba, Chicago Bulls-San Antonio Spurs 120-109

Chicago continua a vincere e mette nel mirino il primato della Eastern Conference dei Miami Heat. Senza Zach LaVine infortunato, a prendersi nuovamente la scena è un “jordanesco” Demar DeRozan che guida il parziale decisivo da 37-20 dell’ultima frazione regalando la quarta vittoria consecutiva ai Bulls. Il numero 11, in forma smagliante in vista dell’All-Star Game, chiude la sua settima partita di fila con almeno 30 punti segnati, condannando i suoi ex compagni ad una inevitabile sconfitta. Saranno 40 i punti alla sirena conditi da 7 assist. La doppia-doppia di Vucevic (25 punti e 16 rimbalzi) e i 24 di White chiudono definitivamente le ostilità allo United Ceter. Per gli Spurs inutili i 21 punti di un ispirato Leonnie Walker IV e la doppia-doppia da 19 punti e 11 assist di Dejounte Murray.

Brooklyn Nets-Sacramento Kings 109-85

Dopo 11 sconfitte consecutive i Brooklyn Nets di coach Steve Nash tornano ad assaporare la vittoria. Al Barclays Center di New York i Nets, senza Durant, Irving e Simmons, mettono in scena una delle partite migliori degli ultimi due mesi trascinati dai canestri a ripetizione di Seth Curry. L'”altro Curry“ con 23 punti alla sirena, è la punta dell’iceberg di una squadra che, finalmente, riesce a portare più uomini in doppia cifra, cinque. Spalling partner di Curry è l’altro nuovo arrivato Andre Drummond che va ad un passo dalla doppia-doppia con i suoi 11 punti e 9 ribalzi. Sacramento, dopo due vittorie di fila, non va oltre i 26 punti di De’Aaron Fox e i 12 in uscita dalla panchina di DiVincenzo.

Seth Curry & Andre Drummond show out in their @BrooklynNets debut!@sdotcurry: 23 PTS, 7 REB, 5 AST@AndreDrummond: 11 PTS, 9 REB, 4 AST pic.twitter.com/g4PHJtvxTe — NBA (@NBA) February 15, 2022

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 119-104

Il match clou della notte va in scena alla Crypto Arena di Los Angeles dove i Clippers si sbarazzano di Golden State neanche troppo a fatica. Nonostante le assenze di Leonard e George, su tutti, i Clippers trovano nel cilindro una prestazione da massimo stagionale di Terance Mann da 25 punti trascina i suoi compagni ad una vittoria tanto importante quanto insperata. Alla sirena finale, tutto il quintetto dei padroni di casa è in doppia cifra con Reaggie Jackson ad un passo dalla tripla-doppia (19 punti, 8 rimbalzi e 9 assist).

6 threes.

3 floaters.



26 first-half points for Steph Curry on 11 shots!



Halftime on @NBATV pic.twitter.com/rGsQ7GGQku — NBA (@NBA) February 15, 2022

Agli Warriors non basta la prestazione da alieno nel primo tempo di Curry che non riesce a replicare gli stessi numeri nella ripresa. All’intervallo lungo sono 26 i punti del numero 30 che, però, alla sirena chiuderà con “soli” 33 punti con 8/13 dall’arco. Male Thompson in una serata in cui non riesce per niente a trovare ritmo chiude con 7 punti e un disastroso 3/14 da tre punti.

Le altre partite della notte Nba

Nelle altre 6 partite nella notte Nba Portland approfitta dell’assenza di Giannis e batte a domicilio Milwaukee per 122-107 grazie ai 31 punti di Anfernee Simons. Ennesima prova da MVP per Nikola Jokic che con 26 punti e 15 rimbalzi trascina Denver al 121-111 contro gli Orlando Magic. Con 23 punti Kyle Kuzma si mette sulle spalle gli Wizards condannando Detroit all’ottava sconfitta consecutiva, alla Capital One Arena finisce 103-94 per i padroni di casa. Tornato in campo dopo nove partite d’assenza, Rudy Gobert giganteggia contro i Rockets in entrambi i lati del campo in una partita realmente mai messa in discussione. Alla sirena Utah si impone 135-101 contro Houston, miglior marcatore della partita Donovan Mitchell con 30 punti.

⛈️ @tre2mann3 and @joshgiddey each score career highs in the @okcthunder OT win!



Mann: 30 PTS

Giddey: 28 PTS, 11 REB, 12 AST pic.twitter.com/Ph0m9Yv70E February 15, 2022

OKC vince in casa dei Knicks all’over time grazie, neanche a dirlo, a Josh Giddey che chiude in tripla-doppia con il suo massimo in carriera da 28 punti, 127-123 il risultato finale. Brutta sconfitta per Toronto a New Orleans dove i Raptors cadono con il punteggio di 120-90. Padroni di casa trascinati da CJ McCollum (23 punti).