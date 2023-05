NDG e Tommy Dali: un’amicizia che vola in alto con “Miss”

di Filomena Volpe

Nicolò di Girolamo, in arte NDG, e Tommaso Daliana, in arte Tommy Dali, sono diventati amici, fin da subito, durante la loro partecipazione ad Amici 22.

Il loro rapporto, affiatato e bellissimo, ha dato vita a “Miss”, il loro nuovo singolo, uscito venerdì 19 maggio 2023. Scopriamo, insieme, il significato del brano e che cosa hanno rivelato a Zon.it.

“Miss”: il significato del brano

“Miss” parla di un amore tormentato, sofferto ed indispensabile. La voce graffiante di Tommy si unisce alla voce soave profonda di NDG.

“’Miss’ – commenta Tommy Dali – parla di un amore contraddistinto da sentimenti vissuti al limite, un amore che fa male, che ti cattura ma che allo stesso tempo non ti lascia libero di farne a meno, come una dipendenza”.

“‘Miss’ – aggiunge NDG – è una canzone che racconta in modo potente un amore in chiaroscuro, fatto di lacerazioni improvvise ed emozioni fortissime che non permettono di trovare un equilibrio a chi lo prova. È un amore forse malato, che causa dolore e disagio, ma allo stesso tempo è irrinunciabile e nonostante il male che fa, non se ne può fare a meno.

NDG e Tommy Dali: ecco cosa hanno confessato a Zon.it

Cosa rappresenta, per voi, questo traguardo?

Tommy: “Un’ulteriore punto di partenza, un’ulteriore svolta per tutti e due”.

NDG: “Anche per me. Più che punto di partenza è il primo pezzo di due ragazzi dopo Amici. Questo pezzo fa capire che l’amicizia vince su tutto. È un pezzo fresco e quindi ci crediamo tantissimo. Non so esattamente cosa rappresenta ma è una cosa bella […]. Gireremo l’Italia cantando insieme e questa cosa è tutto. Non so se è un punto di svolta o un punto di inizio. Sicuramente è qualcosa, è una canzone, è una bella canzone”.

Testo Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei nicotina

Crei una dipendenza perdo la saliva eh

Ogni tuo bacio mi toglie la vita

Lascia un brivido che non va più via

È uno sparo al petto ogni volta che godi

Ci gridiamo in faccia le peggio canzoni

se guardo i tuoi occhi riflesso c’è il meglio di me o il peggio di me

Tu non sai stare sola

Io non stare sobrio

Poi non mi richiami fino a domani e non so il perché

Io non so stare solo

Tu non sai stare sobria

E non ti chiamo fino a domani lo sai perché

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

E tu mi hai sparato mille proiettili

Ho ancora i segni però promettimi

Che mi ferirai di nuovo

Perché siamo amore e odio

Mille scuse per non perderci

Ho Mille scuse per non perdermi

Ho Mille scuse per non dirti Che

Che tra noi due non funziona ma ci cascherei di nuovo ei ei

Tu non sai stare sola

Io non stare sobrio

Poi non mi richiami fino a domani e non so il perché

Io non so stare solo

Tu non sai stare sobria

E non ti chiamo fino a domani lo sai perché

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Siamo due pistole

Puntate sul cuore

Ma senza di te impazzirei

Perché tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Tu sei la mia Miss

Bella e triste come il cielo grigio di Paris

Lacrime di gin

Tu sei la mia Miss

Mi fai male come l’alcol sopra una ferita

Tu sei nicotina

Tu sei la Miss

Ooh

Tu sei la mia Miss

Ooh

Tu sei la mia Miss ei ei

Tu sei la mia Miss