Neonato beveva solo latte di mandorla. In pericolo di vita

La nutrizionista ricorda ancora questa storia quando le si presentò il caso di un neonato che vomitava e perdeva peso e veniva alimentato solo con latte di mandorla. Dalle indagini effettuate risultò che il bimbo stava soffrendo di chetoacidosi, una patologia che consiste nello scomporre gli acidi grassi rilasciando chetoni nel sangue, in quanto il processo viene utilizzato per produrre energia per il corpo, con la conseguenza però di rendere il sangue stesso acido. Il neonato pertanto manifestava la problematica vomitando e perdendo peso.

La nutrizionista riferisce che la decisione di alimentare il bambino in quel modo fosse dovuta ad una ricerca personale effettuata sul web e non era stato mai chiesto un confronto con un esperto del settore. Inoltre la dottoressa ricorda quanto sia pericoloso farsi influenzare dai messaggi che soprattutto sui social che bombardano la nostra cultura in materia di alimentazione, poichè se esistono notevoli alternative alimentari, queste vanno prese in considerazione in maniera appropriata, in base all’età e alle esigenze del proprio corpo.

Infatti ella aggiunge il siero materno per i neonati è un alimento insostituibile e che nemmeno il latte di mucca o altri sostituti del latte non caseari potrebbero dare le stesse sostanze contenute nel siero del latte materno. A confermarlo inoltre è l’American Academy of Pediatrics.