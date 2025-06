Dagli NFT alle Slot: come i collezionabili digitali stanno entrando nei casinò online

di Redazione ZON

Il clamore intorno agli NFT potrebbe essere svanito dal suo picco del 2021, ma i collezionabili digitali si stanno silenziosamente facendo strada in angoli inaspettati del mondo online, incluso il gioco d’azzardo nei casinò.

Sebbene la tendenza non sia ancora esplosa nel mainstream, un numero crescente di piattaforme sta sperimentando giochi legati agli NFT, avatar personalizzabili e ricompense in token che vanno oltre i bonus tradizionali. Queste prime mosse segnalano un cambiamento nel modo in cui i casinò online cercano di attirare gli utenti esperti di tecnologia, specialmente quelli già a proprio agio con i wallet di criptovalute e gli ambienti basati su blockchain.

Alcuni di questi esperimenti, tuttavia, non avvengono su piattaforme regolamentate dallo stato. Vengono invece spesso testati su siti internazionali, dove gli sviluppatori hanno più spazio per provare nuove funzionalità. I giocatori che cercano queste piattaforme a volte lo fanno perché desiderano accedere a funzionalità non disponibili nel mercato interno. In Italia, ad esempio, il sistema di autoesclusione AAMS (ora gestito dall’ADM) gioca un ruolo nel guidare l’accesso dei giocatori. Le piattaforme che non partecipano al sistema AAMS sono spesso ricercate per i loro requisiti di ingresso più facili, la varietà di metodi di pagamento e funzionalità come bonus legati agli NFT o progressione degli avatar.

L’idea di utilizzare gli NFT nel gioco d’azzardo non è solo una trovata. In certi giochi, possedere un token unico può cambiare il gameplay. Ad esempio, alcune slot machine sui siti integrati con le criptovalute consentono ai possessori di NFT specifici di sbloccare moltiplicatori più alti o di partecipare a tornei esclusivi. Ci sono anche esperimenti con carte digitali che imitano i giochi di carte collezionabili, dove ogni carta funziona anche come chiave di accesso a diversi eventi del casinò. Sebbene queste siano ancora caratteristiche di nicchia, l’attrattiva risiede nella proprietà. Invece di ricompense temporanee, i giocatori mantengono i loro beni, possono persino scambiarli o venderli al di fuori dell’ambiente di gioco.

Questo tipo di integrazione non è privo di rischi. I giochi legati agli NFT e alle criptovalute possono essere influenzati dalla volatilità degli asset digitali, con valori che cambiano rapidamente a seconda delle condizioni di mercato. Detenere NFT legati al gameplay o alle ricompense può anche presentare incertezza, poiché il loro valore potrebbe fluttuare o diventare difficile da scambiare. Per i giocatori, ciò significa che quella che inizia come un’esperienza di gioco può anche comportare alti e bassi finanziari che di solito non si trovano negli ambienti tradizionali dei casinò.

Detto questo, per un certo tipo di giocatore, questi rischi fanno parte dell’attrattiva. La cultura intorno ai casinò di criptovalute spesso si sovrappone al comportamento dei primi adottanti, dove gli utenti si godono di far parte di un nuovo sistema prima che diventi mainstream. Non è dissimile dai primi giorni delle scommesse sugli eSports o dei fantasy sports: le piattaforme erano tutt’altro che perfette, ma gli utenti apprezzavano di far parte dell’esperimento.

Se il gioco d’azzardo legato agli NFT diventerà un appuntamento fisso nel gioco online o rimarrà un esperimento secondario è ancora incerto. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che i casinò non tradizionali stanno ancora una volta agendo come terreno di prova per ciò che un giorno potrebbe raggiungere le piattaforme locali. Per ora, ciò significa che i curiosi giocatori italiani potrebbero continuare a guardare oltre i confini nazionali per la loro prossima giocata digitale.