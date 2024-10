“Nino” di Michele Li Volsi: Un Cortometraggio Potente Contro il Bullismo

di Andrea Vitale

Un’opera cinematografica che, con un linguaggio semplice e diretto, affronta un tema complesso come il bullismo, sensibilizzando grandi e piccoli.

Il cinema, da sempre specchio della società, continua a essere un mezzo potente per affrontare temi delicati e attuali. Il fenomeno del bullismo, purtroppo radicato in molti contesti sociali, è uno di questi. È con questo spirito che il regista Michele Li Volsi ha ultimato le riprese del suo nuovo cortometraggio intitolato “Nino”, un’opera che mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza del rispetto reciproco e della lotta contro il bullismo in tutte le sue forme.

Le Riprese e il Supporto della Comunità

Le riprese di “Nino” si sono svolte nel comune di Marsala, città che ha offerto non solo le sue suggestive ambientazioni ma anche il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Grillo per le questioni sociali coinvolte. L’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” ha aperto le sue porte, diventando il principale set del cortometraggio, mentre la Fondazione Auxilium di Valderice e vari sponsor hanno fornito ulteriore sostegno al progetto.

La sceneggiatura, basata su un soggetto dello stesso Li Volsi, è stata scritta da Claudia Gallo e Letizia Ruffo. La realizzazione del film è stata possibile grazie all’associazione senza scopo di lucro “Ciak Italy Cinematografica” e alla collaborazione di Elisabetta Baviera.

Il Cast e la Squadra Creativa

“Nino” vanta un cast di attori di talento. Tra i protagonisti figurano Orio Scaduto, Katia Gargano e Totò Cascio. Quest’ultimo è noto al grande pubblico per aver interpretato il piccolo Salvatore in “Nuovo Cinema Paradiso”. Nel ruolo del protagonista Nino troviamo Alessandro Renda, affiancato da giovani attori come Chloe Maggio (anche aiuto regista), Francesco e Alessandro Pipitone, Flavio Urso e Pietro D’Agostino.

La realizzazione del cortometraggio è stata possibile grazie al lavoro di una squadra affiatata: Massimo Licari(assistente alla produzione), Filippo Arlotta (direttore della fotografia), Giusy Ingarra (assistente alla regia e segretaria di edizione), Alberto Noto (assistente alla produzione), Francesco Persano (compositore delle colonne sonore), Massimo Di Giovanni (fotografo di scena e casting), Fabio Oddo e Ilaria Ranieri.

La Trama: Una Storia di Coraggio e Speranza

Il cortometraggio racconta la storia di Nino, un ragazzo di dodici anni che, in assenza del padre e con una madre spesso lontana per lavoro, si prende cura del fratello minore Marco, un bambino autistico. Marco è vittima di bullismo a scuola, ma un evento particolare attirerà l’attenzione dell’insegnante, portando a una riflessione profonda che coinvolgerà tutti i personaggi.

La trama si concentra sull’importanza del rispetto reciproco, sottolineando come il bullismo non sia solo un problema tra giovani, ma una questione che riguarda l’intera società, adulti compresi. Il film mira a evidenziare quanto sia fondamentale combattere questo fenomeno attraverso l’educazione e la sensibilizzazione.

Il Messaggio del Regista

Michele Li Volsi, già vincitore di tre premi Rai Cinema Channel, porta in “Nino” tutta la sua esperienza e la sua sensibilità artistica. Il regista spera che il cortometraggio possa lasciare un impatto duraturo sul pubblico, incoraggiando una maggiore consapevolezza sul tema del bullismo.

“Con ‘Nino’ non voglio solo raccontare una storia, ma lanciare un messaggio potente: il bullismo può essere sconfitto attraverso l’educazione e il rispetto reciproco. Questo cortometraggio rappresenta un passo significativo verso un cambiamento positivo nella società.” – Michele Li Volsi

Un Invito alla Riflessione

“Nino” non è solo un film, ma un invito alla riflessione su un tema che tocca profondamente la nostra società. Attraverso una narrazione coinvolgente e personaggi autentici, il cortometraggio punta a sensibilizzare sia i giovani che gli adulti, offrendo spunti di discussione e promuovendo valori fondamentali come l’empatia e la solidarietà.

Conclusione

La speranza è che opere come “Nino” possano contribuire a creare una maggiore consapevolezza sul bullismo, stimolando un dialogo costruttivo e portando a iniziative concrete per contrastarlo. Il cinema, in questo senso, continua a essere uno strumento potente per raccontare storie che possono cambiare le persone e, di conseguenza, il mondo in cui viviamo.