“No al Bullismo”: il progetto social per combattere bullismo e cyberbullismo con l’aiuto di influencer internazionali

di Angela De Angelis

Un nuovo progetto per contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso la forza dei social network è stato lanciato da Ludovico Aldasio e Riccardo Vatovec, in collaborazione con Giuseppe Lavenia, psicologo e presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche e Cyberbullismo. La missione del progetto “No al Bullismo” è chiara: sfruttare la potenza comunicativa dei social per sensibilizzare e offrire supporto alle vittime di bullismo e cyberbullismo.

L’obiettivo di “No al bullismo”

L’obiettivo del progetto è quello di combattere i messaggi di “finta perfezione” che molti influencer veicolano e che possono alimentare insicurezze e disagio tra i giovani. Al contrario, “No al Bullismo” propone contenuti positivi, educativi e di supporto, per aiutare i giovani a riconoscere e contrastare queste forme di violenza psicologica.

La scintilla che ha dato vita al progetto

L’esperienza personale di Aldasio è stata la scintilla che ha dato vita al progetto. Lo stesso content creator racconta di essere stato vittima di bullismo durante l’adolescenza, perseguitato a causa dei suoi capelli rossi e dell’acne: “Era un periodo nero, segnato da continue prese in giro e pressioni psicologiche“, afferma Aldasio. Questa esperienza lo ha portato a creare una campagna che mira a proteggere i giovani da esperienze simili.

Il progetto social “No al bullismo”

Il progetto social ha preso ufficialmente il via il 30 settembre con la pubblicazione di un video intitolato “No al Bullismo”, che ha visto la partecipazione di numerose celebrità internazionali. Tra queste, nomi di spicco come Khaby Lame, Thiago Silva, Ludovica Pagani, Dean Norris, Carla Bruni, Luca Toni, Paolo Ruffini, Claudia Gerini, Danilo Gallinari e molti altri. L’adesione di personaggi così influenti contribuisce a dare maggiore eco al messaggio, raggiungendo un pubblico più ampio e offrendo un forte segnale di solidarietà alle vittime di bullismo.

L’impatto

L’impatto del progetto si basa sulla creazione e la diffusione di contenuti mirati che sensibilizzano i giovani, educandoli sui pericoli del bullismo e del cyberbullismo, e offrendo loro un punto di riferimento per affrontare queste problematiche. La partecipazione di volti noti della musica, del cinema, dello sport e dei social media offre un contributo significativo nella diffusione del messaggio, rendendo la campagna virale e d’impatto.

Un esempio concreto di come utilizzare con empatia e consapevolezza i social

In un mondo dove i social media possono spesso essere veicolo di negatività e insicurezze, “No al Bullismo” rappresenta un esempio concreto di come queste piattaforme possano essere utilizzate in modo positivo per promuovere empatia, consapevolezza e solidarietà.