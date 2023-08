Nocera, 32enne muore precipitando da un sentiero

di Antonio Jr. Orrico

Una città intera ancora sotto choc. Nocera si è svegliata bruscamente per la tragica fine di E. C.. La giovane 32enne è scivolata ed è precipitata, mentre percorreva il sentiero poco dopo il ponte tibetano di Roccamandolfi in provincia di Isernia. Durante la giornata di ieri, il corpo è improvvisamente precipitato per un’ottantina di metri finendo in una zona impervia. Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia tramite social.

E.C. è caduta durante la giornata di ieri, attorno alle 13.30. Si trovava in una ripida scarpata sottostante lo stretto percorso ed è caduta per circa 80 metri sotto gli occhi sbigottiti del fidanzato, un giovane della provincia di Caserta, e dei loro amici. Il gruppo aveva deciso, ieri mattina, di effettuare un’escursione in uno posti più belli e suggestivi dei monti del Matese, al confine tra la provincia di Isernia e alcuni Comuni dell’alto Casertano. I due avevano appena oltrepassato una delle maggiori attrazioni della zona, ovvero il ponte tibetano di Roccamandolfi. La giovane di Nocera era rimasta leggermente più indietro rispetto al gruppo.

Il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha dichiarato il suo dolore sui social, a nome di tutta la comunità.

“L’amministrazione comunale e la città tutta di Nocera Inferiore si stringono alla famiglia Caroccia per la tragica scomparsa della giovane Elia. Ci uniamo al loro dolore, nella speranza che Elia possa riposare in pace.” ha scritto.