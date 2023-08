San Matteo, oggi inizia il mese dei festeggiamenti a Salerno

di Antonio Jr. Orrico

Un mese cruciale per Salerno, tradizionalmente sempre importantissimo. Inizia ufficialmente oggi, lunedì 21 Agosto, il mese di festeggiamenti che tutti i salernitani dedicano a San Matteo, patrono della città di Salerno. In città è tutto pronto per il tradizionale appuntamento, che si rinnova ogni anno con tutte le sue particolarità e che ogni anno è ricco d’iniziative e di novità per tutti i cittadini della provincia. Festeggiamenti che avranno inizio subito.

Già a partire da stasera, infatti, sono in programma le prime iniziative. Oggi ci sarà l’alzata del Panno all’interno del quadriportico della Cattedrale. Alle ore 19 di lunedì, infatti, presso la Cripta della Cattedrale, presente all’interno del Duomo, sarà celebrata la Santa Messa dal Parroco Don Felice Moliterno. E, a seguire, alle ore 20, si terrà il corteo guidato dalla Reliquia del “Braccio” del Santo Patrono e dal Panno che poi sarà innalzato nell’atrio del Duomo. A presiedere l’Alzata del Panno, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

Nel breve discorso che l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi terrà in tale occasione, saranno, inoltre, rese note alcune prime informazioni riguardanti gli appuntamenti in prossimità del 21 settembre 2023, giorno della festa dedicata al Patrono di Salerno, San Matteo Apostolo. Al termine della funzione religiosa di San Matteo, inoltre, ci sarà una breve processione e il consueto passo solenne. Con quest’ultimo, i portatori condurranno fino al quadriportico del Duomo il telo che raffigura il patrono.

Insomma, saranno tantissime le iniziative relative al Santo più importante per la provincia e anche per i dintorni.