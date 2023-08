Agropoli, paura in discoteca: sei giovani al pronto soccorso

di Antonio Jr. Orrico

Un urto improvviso, con tanti momenti di paura. L’altra notte, all’interno di una nota discoteca di Agropoli, parte di una ringhiera di una terrazza interna che separava un balconcino dalla pista da ballo dell’area privé è crollata improvvisamente. Ad essa erano appoggiati alcuni ragazzi, che sono finiti a terra. Fortunatamente il dislivello tra la ringhiera e il terreno era minimo, circa un metro, e l’urto avuto dai giovani non è stato pesante.

Il fatto è accaduto intorno alle 3.30 della notte. La caduta improvvisa, però, non ha impedito che qualcuno riportasse contusioni e ferite lievi. In otto hanno richiesto le cure del punto di primo soccorso dell’ospedale di Agropoli, per fortuna senza grandi conseguenze. Il gestore del locale notturno si è immediatamente prodigato per accertarsi dello stato di salute dei giovani coinvolti e ha allertato prontamente il 118. Un’ambulanza è subito arrivata davanti all’ingresso della discoteca, ma nessun cliente ha richiesto l’intervento dei sanitari né si è fatto medicare.

Ancora non sono chiare le cause per le quali la ringhiera è crollata. La serata stava per volgere al termine. Successivamente, sei degli otto giovani si sono autonomamente recati al Pronto Soccorso per farsi refertare lievi ferite, uno in particolare ad un gomito. La serata è stata sospesa dopo l’incidente.