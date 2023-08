Milano, due ragazzi scalano la guglia del Duomo: presi

di Antonio Jr. Orrico

Tutto per i social. Due ragazzi, durante questa mattinata, all’alba, hanno scalato la guglia maggiore del Duomo, quella su cui si trova la cosiddetta “Madonnina“, ovvero il simbolo di Milano. I due, quando sono stati notati, sono scesi di loro spontanea volontà e sono stati presi in consegna dalla Polizia Locale. Successivamente, hanno confermato il fatto e ora li sta identificando in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni sarebbero francesi.

I due, secondo quanto riferito direttamente dalla Polizia locale, hanno agito intorno alle 6, ma non è ancora chiaro quando siano saliti. Potrebbero essere rimasti sul monumento, nascondendosi alla chiusura, ieri sera. Gli accertamenti su questo sono in corso da parte degli investigatori. I due poi sono scesi fino a terra finendo nelle mani degli agenti che li attendevano. Al momento a 118 e vigili del fuoco non risulterebbe alcun invio di mezzi per un intervento di prevenzione.

Ad essere stati identificati, sono stati due ragazzi francesi. Hanno rispettivamente 18 e 20 anni. Stamattina all’alba, a Milano, hanno scalato la guglia maggiore del Duomo. Si tratterebbe di giovani che non avrebbero alcun legame con quelli che hanno agito sulla galleria Vittorio Emanuele II. Secondo indiscrezioni, non si tratterebbe nemmeno di ragazzi appartenenti a gruppi organizzati di climbers ma di praticanti amatoriali del parkour. Addosso non avevano bombolette o paracadute, e pare che il loro unico scopo fosse quello di pubblicare la loro bravata sui social e su Instagram in particolare.

Non vi sarebbero legami, però, tra gli “scalatori” e i writers che hanno imbrattato la Galleria Vittorio Emanuele lunedì scorso.