Salerno: l’arcivescovo chiarisce sul pagamento per entrare al Duomo

di Attilio Senatore

“I salernitani per pregare al Duomo non devono pagare alcuna tassa“. Lo ha dichiarato l’arcivescovo di Salerno Monsignor Andrea Bellandi, intervenuto ieri pomeriggio ad Ascea in occasione dell’inaugurazione della mostra di Velia a proposito del ticket per accedere al Duomo e alla Cripta.

Le polemiche sul pagamento

Dopo le polemiche di questi giorni e la recente denuncia di una cittadina salernitana che ha vissuto l’esperienza della richiesta di pagare un ticket per gli amici non salernitani, Bellandi – come riportato dal quotidiano “Le Cronache” – ha provato a chiarire la questione: ” cittadini devono informarsi bene, è una fake news quella che bisogna pagare, come salernitani, per entrare nella Cattedrale o scendere alla Cripta. I salernitani hanno accesso libero, noi chiediamo solo, come accade in molte parti del mondo, un contributo economico a chi è turista e che quindi vuole visitare i luoghi da turista.“