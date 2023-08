A1, oggi bollino nero: incidente mortale a Bologna

di Antonio Jr. Orrico

Un week-end che si preannuncia davvero caotico. Sull’A1, in direzione Bologna, tra Rioveggio e Sasso Marconi, si è verificato un incidente mortale. Il sinistro, avvenuto intorno alle 3 all’interno della galleria “Allocco” all’altezza del chilometro 214, ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Nello scontro, spiega Autostrade per l’Italia, una persona ha perso la vita. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici.

Oltre all’intervento delle ambulanze, si sono subito dirette sul luogo le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Intorno alle 7.30, sulla A1, allo svincolo tra Rioveggio e Sasso Marconi, i soccorsi hanno subito delimitato la strada e preso provvedimenti riguardante l’incidente occorso. Secondo Autostrade per l’Italia, sul luogo dell’evento attualmente si circola su 2 corsie.

I tre chilometri di coda che si erano creati sull’Autostrada verso Bologna sono ora, progressivamente, in diminuzione. Questo è solo l’inizio, però. Infatti, per questo week-end si prevede un traffico molto intenso in direzione sud, in particolare durante la mattinata di sabato. Il 5 agosto è infatti considerato il giorno più congestionato dell’estate, l’unico contraddistinto dal bollino nero per via del grande esodo, previsto soprattutto per questi tre giorni.

Quasi venti milioni di italiani, infatti, sono già in partenza. Alcuni di loro sono già in viaggio lungo la rete gestita da Autostrade per l’Italia. Partono dalle grandi città per raggiungere le località di villeggiatura, per lo più in direzione sud. Un esodo vero e proprio, che però, in alcuni casi, può portare anche a risvolti spiacevoli.