Bologna, tegola Arnautovic: quanto starà fuori

di Pietro Marchesano

Una vera e propria tegola per Bologna e fantallenatori: dopo pochi minuti dal suo rientro in campo contro la Salernitana, Marko Arnautovic è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia.

Un infortunio che rischia di tenere fuori dal campo l’attaccante austriaco più di quanto si pensasse. Saranno svolti oggi gli esami che toglieranno ogni dubbio sui tempi di recupero, ma le prime sensazioni non sembrano essere delle più felici.

Secondo quanto riportato da Repubblica, infatti, sebbene sia stata esclusa frattura, Arnautovic rischia di saltare un intero mese di Serie A. Prime impressioni, certo, ma che condannerebbero il Bologna e Thiago Motta a trenta giorni senza il proprio giocatore più importante.

La speranza negli ambienti rossoblù è che gli esami possano dare un responso più favorevole del previsto.